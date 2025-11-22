塔吉克斯坦總統拉赫蒙會見王毅

中評社北京11月22日電／11月22日，塔吉克斯坦總統拉赫蒙在杜尚別會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，拉赫蒙請王毅轉達對習近平主席最親切的問候，表示中國是塔友好鄰邦和親密伙伴，塔方始終將發展對華關係視為最優先方向。近年來，塔中全面戰略合作伙伴關係快速發展。中國已成為塔方最大貿易伙伴和最大投資來源國，塔方對兩國關係前景充滿信心。塔方堅定奉行一個中國原則。中方在國際事務中發揮著日益重要的引領作用。習近平主席提出的全球治理倡議意義重大，將為優化世界政治經濟秩序奠定基礎，塔方積極予以支持響應，願同中方共同落實四大全球倡議，加強在聯合國、上海合作組織、中國－中亞機制的協調合作，維護雙方共同利益和國際公平正義。



王毅轉達習近平主席對拉赫蒙總統的誠摯問候，表示兩國元首保持密切交往和戰略溝通，建立了牢固互信和深厚友誼，雙方就構建中塔命運共同體的目標達成重要共識，共同引領兩國關係駛入快車道。中國是塔方最可信賴的伙伴、最可依靠的朋友，願共同落實好兩國元首共識，推動中塔新時代全面戰略合作伙伴關係走深走實。



王毅介紹了中共二十屆四中全會情況，表示中國高質量發展和高水平開放將為塔方和各國帶來更多發展機遇、更廣合作前景。



王毅表示，中方願同塔方在上合組織、中國－中亞機制中密切協調配合，共同打擊“三股勢力”，為兩國發展振興築牢安全防線。



同日，王毅還同塔吉克斯坦外長穆赫里丁舉行首次中塔外長戰略對話。