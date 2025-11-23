美施壓烏接受28點新計劃　烏歐尋求替代方案

中評社香港11月23日電／針對美方就結束俄烏衝突提出的28點新計劃，美國、俄羅斯、烏克蘭和歐洲多國近日分別作出表態，各方立場存在明顯分歧。在美國給烏克蘭劃定接受期限和公開施壓的同時，烏表示將與各方一道尋求建設性解決方案，提出烏方觀點和替代選項。俄方則稱，28點新計劃可能成為和平解決烏克蘭問題的基礎。



新華社報導，美國總統特朗普21日在接受美媒採訪時說，他希望烏克蘭最晚本月27日接受美國就結束俄烏衝突提出的28點新計劃。他表示，有可能會視情況延後，但27日是一個“合適”的日期。他還說，烏克蘭正在失去領土，而且短期內會失去更多。



據美國媒體披露，28點新計劃由白宮近期秘密起草並與俄羅斯討論，要求烏克蘭從其目前控制的頓涅茨克部分地區撤軍，其多項內容此前一直為烏方所拒絕。



據克里姆林宮網站發佈的消息，俄羅斯總統普京21日與俄聯邦安全會議常務委員開會時說，俄方已通過與美國政府現有溝通渠道收到該方案的文本，“我認為它可能作為最終和平解決方案的基礎”。



俄羅斯負責對外投資和經濟合作事務的總統特別代表基里爾·德米特里耶夫22日在社交媒體發文說，美國支持的和平方案提議解除制裁並讓俄重新融入世界經濟，而歐洲方面卻想再給烏克蘭1000億歐元，以延續戰爭。



據多家美媒報導，美國副總統萬斯21日與烏克蘭總統澤連斯基通電話，就該方案討論近一個小時。這是28點新計劃內容披露以來，美烏兩國圍繞該方案進行的最高級別接觸。澤連斯基隨後在社交媒體上發文說，烏克蘭“同意與美國、歐洲在國家安全事務助理層面開展合作，使和平之路真正可行”。



澤連斯基當天還發表視頻講話說，烏克蘭正承受前所未有的壓力，面臨艱難選擇：要麼失去尊嚴，要麼失去一個關鍵夥伴；要麼接受“困難”的28點新計劃，要麼面臨最嚴酷的冬季及隨之而來的危險。他還說，烏方將同美方及所有夥伴冷靜合作，一道尋求建設性解決方案，提出烏方觀點和替代選項。