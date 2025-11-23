頂住美國壓力　G20約堡峰會通過聯合宣言

中評社香港11月23日電／二十國集團（G20）領導人第二十次峰會22日在南非約翰內斯堡開幕。南非國際關係與合作部長羅納德·拉莫拉在當天下午召開的記者發佈會上表示，與會各方已就會議核心議程達成共識，並通過《二十國集團領導人約翰內斯堡峰會宣言》。



新華社報導，這是G20峰會首次於開幕當日通過聯合宣言。會議前夕，美國駐南非大使館照會南非政府，重申美方不會參加此次峰會，並反對在未經美方同意下“以二十國集團共識為前提發表任何峰會成果文件”。南非政府隨即表示，美方已因抵制峰會而失去“發言”資格，南非不會屈服於美方脅迫。



峰會宣言共包含122條內容，強調通過多邊合作應對全球挑戰，並呼籲加強對發展中國家的支持，以推動包容性增長與可持續發展。



南非總統發言人文森特·馬格韋尼亞當天在接受新華社記者採訪時表示，宣言的順利通過表明各國正以實際行動加強協作、支持多邊主義。他強調，世界是休戚與共的大家庭，任何國家在追求發展目標的進程中都不可能獨行。此次峰會也再次彰顯了多邊主義的重要性。



美國是下一任G20輪值主席國。此前據媒體報導，美方計劃僅派駐南非大使館臨時代辦出席輪值主席國交接儀式，遭到南非政府拒絕。馬格韋尼亞表示，這一安排對於南非來說“不可接受”。



在被問及與美國的輪值主席國交接安排時，拉莫拉指出，鋻於美方未按外交慣例派出相應級別代表參會，南非不會在峰會現場舉行輪值主席國交接儀式。他強調，美國作為G20成員，理應由國家元首或部長級官員參加峰會。



拉莫拉表示，南非始終秉持開放與友好態度，願與美方繼續保持合作。交接儀式將於峰會結束後在南非國際關係與合作部舉行，也可在美方提出請求後，於南非境內其他適當地點進行。