歐洲領導人稱美28點新計劃“需進一步完善”

中評社香港11月23日電／在二十國集團領導人約翰內斯堡峰會期間，多位歐洲領導人22日發表聯合聲明，指出美國就結束俄烏衝突提出的28點新計劃“需進一步完善”，並重申國際邊界不應被武力改變的原則。



據歐盟委員會當天發佈的聯合聲明，歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩、德國總理默茨、法國總統馬克龍、英國首相斯塔默等歐洲領導人表示，28點新計劃草案中有“對實現公正持久和平至關重要的內容”，但“需進一步完善”。



新華社報導，聲明再次重申了此前歐洲領導人反覆強調的解決烏克蘭問題的原則：“不應以武力改變邊界”。此外，聲明還對28點新計劃中限制烏克蘭武裝力量的條款表示關切，稱“這將使烏克蘭在未來容易遭受攻擊”。



聲明還說，涉及歐盟和北約的相關條款需要分別得到歐盟和北約成員國的同意。



美國全國廣播公司19日晚援引白宮官員的話報導說，美國總統特朗普本周已批准一項旨在結束俄烏衝突的28點新計劃，嘗試重啟和談。按照美國媒體的說法，28點新計劃由白宮近期秘密起草並與俄羅斯討論，要求烏克蘭從其目前控制的頓涅茨克部分地區撤軍，其多項內容此前一直為烏方所拒絕。方案

內容披露後，未參與擬訂的歐洲國家表示反對。



特朗普21日表示，他希望烏克蘭最晚於本月27日接受28點新計劃。俄羅斯總統普京表示，這一新計劃可能成為和平解決烏克蘭問題的基礎。烏克蘭總統澤連斯基則稱，烏克蘭正承受前所未有的壓力，面臨艱難選擇。