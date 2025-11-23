也門胡塞武裝以“間諜罪”判處18人死刑

中評社香港11月23日電／也門胡塞武裝控制區一家法院22日以“為外國從事間諜活動”罪名，判處18名也門人死刑。國際社會承認的也門政府譴責這一判決。



據胡塞武裝控制的薩巴通訊社報導，也門首都薩那的特別刑事法院舉行庭審，對涉及美國、以色列和沙特阿拉伯情報機構的間諜網絡案件作出判決。法院認定18名受雇於聯合國人道援助機構的也門人有罪，判處對他們執行公開槍決。此外，法院分別判處一名男子和一名女子10年監禁，另有一名男子無罪。



新華社援引報導，檢察官指控被告在2024年至2025年期間為敵視也門的國家從事間諜活動，向敵方提供政治、軍事相關的秘密信息，包括胡塞武裝重要人物行蹤，以及導彈儲存地點和發射場信息，導致多處軍事、安全和民用設施遭襲，數十人死亡。



也門新聞部長穆阿馬爾·埃爾亞尼對這一判決表示“強烈譴責”。他表示，這是“在缺乏管轄權的法庭上以虛假審判的方式作出判罰”。他認為，這種做法“已將司法系統淪為殺害也門人和清算舊賬的工具”。



8月28日，以色列空襲薩那一處辦公樓，導致胡塞武裝多名軍政要員死亡。胡塞武裝後來以涉嫌“為以色列從事間諜活動”為由拘押數十名聯合國人道援助機構僱員，其中包括22日被判處死刑的人。聯合國否認聯合國工作人員參與間諜活動。



11月8日，胡塞武裝宣佈破獲一個與美國中央情報局、以色列情報和特勤局（摩薩德）和沙特情報部門三方聯合行動室有關聯的間諜網絡。該指揮機構設在沙特境內。