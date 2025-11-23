蔣萬安出席公益路跑　感謝太太協助讓他從容跑

中評社台北11月23日電／台北市不動產仲介公會23日一早於“總統府”前舉辦“2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑”，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的“公益台北愛心平台”，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能“從從容容、游刃有餘”參加活動。



北市不動產仲介公會今早舉辦公益路跑，一早天微亮就有許多跑者齊聚凱達格蘭大道前熱身準備。



根據《中時新聞網》報導，蔣萬安表示，今天非常開心一大早跟大家齊聚在“總統府”前參加台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑，他要代表北市府感謝公會透過公益路跑捐贈150萬給北市社會局，不只舉辦路跑也熱心公益，款項將捐贈至社會局的公益台北愛心平台，可救助許多弱勢年輕朋友以及獨居長者，並將這份愛心傳遞到社會的每個角落。



蔣萬安還分享，今天活動很早，他平常這時候就差不多起床了，因為家中的“三寶”也都起來了，他今天在出門時二寶、三寶還吵成一團，他只好請家中的“老闆”也就是太太出來“協調”一下。蔣笑說，太太問他為什麼那麼早要出門，他說要參加公益路跑，太太回說沒有問題，就幫忙照顧兩個很小的孩子，他才可以“從從容容、遊刃有餘”前來參加公益路跑，也祝福活動圓滿成功。