以軍空襲加沙致上百人死傷　哈馬斯發聲明譴責

中評社香港11月23日電／巴勒斯坦加沙地帶衛生和民防部門消息顯示，以色列22日對加沙地帶多地發動空襲，造成至少22人死亡、83人受傷，傷亡人數可能進一步上升。以方稱，空襲是對加沙南部以色列士兵遭槍擊的回應。



加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒說，以軍空襲目標包括居民住宅和一輛民用車輛，傷亡人員以婦女兒童居多。



新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅證實，其武器製造部門負責人阿拉·哈迪迪在空襲中身亡。



以色列總理府當晚發表聲明，稱哈馬斯再次違反停火協議，派一名武裝人員進入以方控制區襲擊以軍士兵。作為回應，以軍發動空襲，炸死5名哈馬斯

高級成員。



哈馬斯當天連發數條聲明，譴責以方，呼籲斡旋加沙停火的美國和地區國家負起責任，緊急介入制止以色列“違反人權”的行為。聲明稱，以色列違反停火協議的行為是有計劃的，不僅擅自更改撤軍路線，還以“捏造的借口”不斷發動襲擊和殺戮，導致數百人喪生。



一名不願公開姓名的哈馬斯消息人士告訴新華社記者，儘管以色列不斷升級衝突，但哈馬斯和其他巴勒斯坦派別仍致力於遵守停火協議。這名消息人士擔心，以色列持續殺害加沙平民以及美國不願施壓遏制其行為，可能將局勢推向混亂。



加沙地帶衛生部門在22日空襲前發佈的數字顯示，自10月10日加沙停火第一階段協議生效以來，以方行動已造成318人死亡、788人受傷；自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，加沙死亡人數已達69733人，累計受傷人數達170863人。