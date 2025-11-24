高市搞事　美專家擔心美捲入日中緊張博弈

美國專家擔心美國捲入高市早苗鷹派行為導致的中日關係緊張陷阱之中 RCW文章 中評社華盛頓11月23日電（記者 余東暉）高市早苗涉台刺激性言論引發中日關係驟然緊張。美國亞洲安全專家金來爾（Lyle Goldstein）警告，如果高市早苗在台灣這種敏感問題上傾向於冒險，美國國家安全將面臨重大挑戰。美國人有理由擔心，美國可能會在不經意間被捲入日中之間充滿風險的緊張博弈之中。華盛頓應勸阻東京在台灣問題上表現挑撥是非的傾向。



美國智庫“國防優先”亞洲接觸項目主任金來爾日前在美國網絡媒體RealClearWorld上發表評論－－“日本新‘鐵娘子’的希望與陷阱”，表達了上述擔憂。10月23日，金來爾在《時代》週刊發表的文章－－“美國必須提防魯莽的台灣領導人”，在台灣島內引發強烈反響。



在最新的涉日評論中，金來爾指出，儘管政局動蕩，許多美國人仍對高市早苗出任東京最高領導人抱有希望。然而，如果高市早苗傾向於冒險，尤其是在台灣這一敏感問題上，美國國家安全可能會面臨重大挑戰。日本的歷史以及高市早苗相對強硬的立場表明，美國或許需要在未來幾年，甚至更短的時間內，努力緩和西太平洋地區的緊張局勢。高市近期的涉台言論迅速引發北京的強烈反彈和尖銳回應。