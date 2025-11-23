宜蘭災民陷“雙重困境”！吳宗憲轟補助僵化

中評社台北11月23日電／鳳凰颱風重創宜蘭，許多鄉鎮至今仍在泥濘中艱苦復原，但災民才剛從洪水裡爬出來，就又撞上補助制度的“第二波傷害”。國民黨不分區“立委”吳宗憲23日痛批“中央”補助規範過度僵化，沒有看見宜蘭“住商合一”小店家的真實處境，呼籲立即啟動“雙軌補償”，不要再讓本已艱困的小店家在制度面前繼續沉淪。



據《中時新聞網》報導，吳宗憲指出，宜蘭的災情不只集中在蘇澳中山路，冬山、五結、羅東等多處一樓是小吃店、五金行、美髮店，樓上就是一家大小的生活空間。颱風水一湧進來，“不是只淹一間房子，而是家跟工作場所一起泡湯”，生財工具全毀，生活立即斷炊。



最讓店家難以接受的，是“中央”補助竟然只能二選一，營業中的店家不能申請住家淹水補助，最後變成，領10萬元居住補貼，但無法反映營業設備損失；或領“經濟部”1萬元修繕金卻得放棄住家補助。吳宗憲怒批，“這根本是在懲罰最努力求生的小企業！”



因此，他向“中央”提出三大訴求，首先是“實際勘災”，“中央”官員必須親自走訪，瞭解住商混合的真實需求；其次是“專案彈性”，允許住家補助與商業援助金“雙軌申請”，不要再逼災民選邊站；最後，比照過去丹娜絲風災後啟動的家園復原慰助金，為宜蘭開設專案型補助，協助短期內零收入、無能力自救的小店家度過寒冬。