新北藍白合？侯友宜：合作一定要有共同理念
http://www.CRNTT.com
2025-11-23 11:17:04
中評社台北11月23日電／國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前會面商談藍白合等議題，新北市長侯友宜23日針對藍白合，回應所有的合作一定要有共同的理念，尤其能夠創造出人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的。
據《中時新聞網》報導，侯友宜說，所有的合作一定要有共同的理念，尤其能夠創造出人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的，所以無論哪一個參選人、如何合作，我們都要一步一腳印務實的去耕耘新北市，讓新北市民能夠看到，提出未來能夠落實的願景，這才是以人民為本。
