德國總理：結束烏克蘭危機須獲烏方及歐洲同意

中評社香港11月23日電／正在南非約翰內斯堡參加二十國集團領導人峰會的德國總理默茨22日表示，結束烏克蘭危機必須得到烏克蘭及其歐洲夥伴的同意，“不能由大國越過當事國擅自決定”。



根據德國聯邦政府發佈的聲明，默茨當天在約翰內斯堡舉行的記者會上表示，衹有在烏克蘭及歐洲國家同意的前提下，才可能實現停火與和平。烏克蘭危機的結果關乎歐洲整體安全。



新華社報導，默茨說，德、法、英三國外交政策顧問及歐盟代表計劃23日在瑞士日內瓦與美國政府代表及烏克蘭代表舉行進一步磋商。儘管當前存在結束衝突的機會，但在達成各方滿意的結果之前，仍有相當長的路要走。



美國全國廣播公司19日晚援引白宮官員的話報導說，美國總統特朗普已批准一項旨在結束俄烏衝突的28點新計劃，嘗試重啟和談。按照美國媒體的說法，28點新計劃由白宮近期秘密起草並與俄羅斯討論，要求烏克蘭從其目前控制的頓涅茨克部分地區撤軍，其多項內容此前一直為烏方所拒絕。方案內容披露後，未參與擬訂的歐洲國家表示反對。



歐盟委員會22日發佈一份聯合聲明，歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩、德國總理默茨、法國總統馬克龍、英國首相斯塔默等歐洲領導人表示，28點新計劃草案中有“對實現公正持久和平至關重要的內容”，但“需進一步完善”。聲明還說，涉及歐盟和北約的相關條款需要得到歐盟和北約成員國同意。