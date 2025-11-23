】 【打 印】 
路透社：美新一輪對委國行動　包括推翻馬杜羅
　　中評社香港11月23日電／路透社引述美國官員報導，華盛頓準備在幾日內啟動新一輪針對委內瑞拉的行動，加強對委內瑞拉總統馬杜羅的壓力。

　　報導引述兩名官員表示，秘密行動很可能是新一輪行動的第一步。亦有官員表明，正考慮的方案包括試圖推翻馬杜羅政權。

　　香港電台援引報導，特朗普政府一直指控馬杜羅政府參與委內瑞拉向美國走私毒品。有華府官員透露，美國計劃星期一把名為太陽集團的組織列為外國恐怖組織，理由是涉嫌向美國走私毒品。特朗普政府指責馬杜羅領導太陽集團，馬杜羅否認。

　　

