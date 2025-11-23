墨西哥城旅遊局長：期待同中方在文旅領域合作

中評社香港11月23日電／墨西哥城旅遊局局長阿萊杭德拉·弗勞斯托11月21日在北京對新華社記者表示，中國是墨西哥城的重要遊客來源地。期待以2026年世界盃為契機，進一步深化同中方在文旅領域的合作。



2026年，墨西哥將與美國、加拿大聯合舉辦世界盃足球賽，這是墨西哥繼1970年、1986年後第三次承辦世界盃。其中，墨西哥首都墨西哥城將舉辦包括世界盃揭幕戰在內的多場比賽。



新華社報導，弗勞斯托表示，中國企業在交通基建、電動出行等領域為墨西哥城舉辦超大型活動提供了有力支持。“我們正在引入中國在電動出行領域的專業技術和管理經驗，與中國企業共同投資建設無軌電車、輕軌及列車協調系統等，以完善城市交通網絡，提升運營效率。”



“2025世界旅遊聯盟·湘湖對話”近日在杭州舉行。弗勞斯托表示，在論壇上，她與來自世界各地的與會者深入交流，收穫頗豐。“中國始終秉持尊重其他文明的態度，這令我十分敬佩。”



她表示，墨西哥城正面向當地旅遊從業人員開展系統培訓，以更好服務中國遊客。“我們會重視那些看似微小、卻能讓中國遊客賓至如歸的細節，例如確保客房熱水供應、推出官方中文版旅遊指南等。”



墨西哥旅遊部數據顯示，2025年上半年，中國遊客為墨西哥帶來的經濟收益超過7400萬美元，同比增長21.6%。今年1月至7月，中國赴墨遊客近5.9萬人次，同比增長13%。



“中國是墨西哥城的重要遊客來源地。期待以世界盃為契機，進一步深化雙方在文旅領域的合作，推動建立長期穩定、互利共贏的合作夥伴關係。”弗勞斯托說。