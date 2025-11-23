中國將發力拓展入境消費

中評社香港11月23日電／《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出，培育國際消費中心城市，拓展入境消費。



在擴大免簽範圍、優化離境退稅等政策帶動下，“中國遊”“中國購”熱度持續攀升。數據顯示，2024年中國入境遊客達13190萬人次，同比增長60.8%；入境遊客總花費942億美元，同比增長77.8%。



新華社報導，中國國際經濟交流中心科研信息部副部長劉向東表示，培育國際消費中心城市，拓展入境消費，將促進國內商業、文旅提質升級，有助於提升城市的國際知名度和影響力。同時，從國際經驗看，入境消費能夠拉動國內消費和投資需求，為經濟增長注入新動力。



2024年，境外旅客入境消費佔我國GDP比重約0.5%，而世界主要國家入境消費佔GDP比重在1%到3%之間，入境消費增長潛力巨大。



劉向東建議，促進免稅店、離境退稅商店與文旅資源結合，打造“購物+旅遊”特色場景，增強對入境遊客吸引力。在入境遊熱點城市增設市內免稅店，開發多語言免稅購物App，進一步提升外籍遊客消費便利性。



商務部副部長盛秋平表示，商務部將會同相關部門有序擴大單方面免簽國家範圍，進一步優化退稅服務，繼續深化國際消費中心城市建設，打造一批國際消費集聚區和入境消費友好型商圈，持續打造多元化消費場景，辦好“購在中國”系列活動。



“我們將努力讓全球消費者來得更方便、遊得更舒心、買得更實惠，感受更加開放包容、多元創新的中國。”盛秋平說。