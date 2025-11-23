以軍炸死5名哈馬斯高級成員

中評社北京11月23日電／以色列軍隊22日在加沙地帶多地打死多名越過“黃線”的武裝人員，並以巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）違反停火協議為由發動多次空襲，打死5名哈馬斯高級成員。



新華社報導，以色列國防軍發表聲明說，加沙地帶北部當天發生兩起“事件”，以軍部隊發現總計4名巴勒斯坦武裝人員越過“黃線”並向以軍部隊靠近，稱他們“構成直接威脅”。以軍地面部隊與空軍協同，打死其中兩人。



以軍另一份聲明說，當天早些時候，一名巴武裝人員在加沙地帶南部驅車越過“黃線”，沿著人道主義援助物資運輸路線行駛，隨後下車向以軍士兵開火，以軍士兵將其打死。作為回應，以軍在以色列國家安全總局（辛貝特）引導下，轟炸加沙地帶哈馬斯目標。



以色列總理府當晚發表聲明，指認哈馬斯再次違反停火協議。作為回應，以色列在空襲中打死5名哈馬斯高級成員。



“黃線”是以軍根據加沙停火第一階段協議劃設的撤軍線，“黃線”以外仍為以軍控制區，“黃線”以內以軍不再駐紮或開展行動。停火以來，以軍多次射殺越過“黃線”的巴勒斯坦人，指認哈馬斯武裝人員“越線”發動襲擊。



以軍還說，17名巴武裝人員21日從加沙地帶南部拉法市東部以方控制區的一處地道中現身，試圖逃到巴方控制區。以軍發動空襲和抓捕行動，先後打死11人、抓獲6人。



加沙停火第一階段協議10月10日生效以來，以色列多次以哈馬斯違反停火協議為由發動襲擊，哈馬斯則否認違反停火協議。