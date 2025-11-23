王毅：有權利對日本的歷史罪行進行再清算

中評社北京11月23日電／據外交部網站：2025年11月19日至22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀赴吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦舉行外長戰略對話，並同三國領導人友好交流。訪問結束後，王毅接受中國媒體採訪。



一、此訪正值中國共產黨二十屆四中全會勝利閉幕不久，請問中亞國家對此有何評價？



王毅：三國領導人都熱烈祝賀中共成功召開二十屆四中全會，都高度重視“十五五”規劃建議對中國未來經濟社會發展做出的頂層設計，都對中國的發展振興前景充滿信心。我向三國介紹了“十五五”規劃建議的重大意義和核心內涵，強調中方將發揮中國特色社會主義制度的獨特優勢，一張藍圖繪到底，一茬接著一茬幹，在以習近平同志為核心的黨中央領導下，接續奮鬥推進中國式現代化，續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡。中國堅持高質量發展，推進高水平開放，將為包括中亞國家在內周邊鄰國以及世界各國帶來新的發展機遇，開拓新的合作空間。三國均高度認同中國的成功治理模式，願意進一步借鑒有益的治國理政經驗，期待中國為地區各國和世界提供更多的確定性和穩定性。



此行切身感到，三國政局保持穩定，相繼進入經濟快速發展、工業化起步加速的新時期，到處呈現生機勃勃的景象。作為三國的友好鄰邦，我們為此感到高興。明年是中國“十五五”規劃開局之年，中方將以此為契機，同中亞各國擴大合作領域、豐富合作內容、提升合作質效、釋放合作潛能，做奔向現代化道路上的同行者，開辟中國中亞合作高質量發展新境界，打造更加緊密的中國—中亞命運共同體。



二、當今世界變亂交織，各種挑戰層出不窮，中國打算如何與中亞國家共同應對？



王毅：習近平主席在上海合作組織天津峰會上鄭重提出全球治理倡議，深刻闡述改革完善全球治理需要遵循的原則、方法和路徑，為國際社會合力應對世界變局、破解緊迫難題提供了重要的國際公共產品，已經得到140多個國家和國際組織的歡迎支持。中亞三國高度讚賞習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，認為這些重大倡議順應各國人民普遍願望，符合當今世界迫切需求。他們表示，中方在推進全球治理體系變革中已經並將繼續發揮至關重要的引領作用。世界更加需要中國，更加依靠中國，更加信任中國。三國願同中方一道，以實際行動踐行真正的多邊主義，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，捍衛本地區各國的正當權益和國際公平正義。三國確認將參加全球治理之友小組，盡快加入國際調解院。中方歡迎中亞國家在國際和地區事務中發揮更大作用，願同各方加大在多邊舞台上的相互支持，共同壯大全球南方力量，共同發出全球正義之聲，共同為構建更加公正合理的全球治理體系做出努力。

