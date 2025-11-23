全球首例　美國報告H5N5型禽流感致人死亡

中評社北京11月23日電／美國華盛頓州衛生部門說，該州一名確認感染H5N5型禽流感病毒接受治療的居民於21日死亡。據美國媒體報導，這是全球首例人感染該H5亞型禽流感病毒死亡病例。



新華社報導，華盛頓州衛生部門在21日晚發表的聲明中說，死者是一名有基礎健康問題的老年人，住在該州西部太平洋沿岸地區的格雷斯港縣，在自家後院飼養了一群不同品種的家禽，本月初因染疫住院接受治療。華盛頓州衛生部門在其後院檢測到了H5N5型禽流感病毒，判斷家禽或野鳥可能是感染源。



據法新社報導，這一病例已得到美國疾病控制和預防中心確認。



依照華盛頓州衛生部門通報，目前接觸過上述病例及其所養家禽所在環境等相關人員均未檢測出禽流感病毒陽性。公共衛生官員將保持密切監測，觀察相關人員是否出現感染症狀。通報指出，公眾感染禽流感病毒的風險仍然很低，“當前沒有證據表明這一病毒會人傳人”。



據美聯社報導，H5N5型禽流感病毒此前僅在動物身上檢出過，其對人類健康的威脅並不比更為“出名”的H5N1型高致病性禽流感病毒大，後者自2024年以來已在美國導致數十人感染，大多數感染病例為乳製品和家禽養殖場工人，症狀較輕。



這是今年以來美國報告的第二例人感染禽流感病毒後死亡病例。第一例出現在路易斯安那州。死者也是有基礎健康問題的老年人，去年12月確認感染H5N1型禽流感病毒D1.1型毒株後接受治療，今年年初死亡。美疾控中心介紹，D1.1型攜帶突變可能導致病毒更易感染人類上呼吸道。



美疾控中心說，尚未發現H5N1型禽流感病毒人際傳播現象，但工作中長期接觸鳥類、禽類或奶牛的人感染風險較大。建議避免近距離、長時間或在無保護措施情況下接觸患病或死亡的動物，避免在無保護措施情況下接觸動物糞便、未經消毒的牛奶等。