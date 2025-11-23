美烏今日會談　各方分歧明顯

中評社北京11月23日電／央視新聞報導，美國近期起草了一份旨在結束俄烏衝突的新方案，這份新方案包括28點內容。對此，烏克蘭總統辦公室22日通報稱，烏代表團將參加23日在瑞士舉行的新一輪關於“28點”新計劃的會談。據瞭解，美國中東問題特使威特科夫和國務卿魯比奧，以及英國、法國、德國的國家安全顧問將參加此次美烏會談。



針對“28點”新計劃，美國、俄羅斯、烏克蘭和歐洲多國近日分別作出表態，各方立場存在明顯分歧。如何看待本次會談前景？



美烏將在瑞士舉行會談 歐洲多國代表參與



烏克蘭總統辦公室22日通報稱，烏總統澤連斯基已批准了代表團成員和談判決定，將參加在瑞士舉行的新一輪關於“28點”新計劃的談判。據悉，烏克蘭代表團已抵達瑞士。



同一天，美國官員表示，美國中東問題特使威特科夫和國務卿魯比奧將前往瑞士日內瓦，與烏克蘭舉行會談。目前，美國陸軍部長丹尼爾·德里斯科爾已抵達日內瓦。



據瞭解，英國、法國、德國的國家安全顧問以及歐盟官員也將於23日在瑞士日內瓦出席會談。



美方持續施壓烏克蘭 特朗普：澤連斯基必須同意



美國總統特朗普21日在接受美媒採訪時說，他希望烏克蘭最晚本月27日接受美國就結束俄烏衝突提出的“28點”新計劃。他表示，有可能會視情況延後，但27日是一個“合適”的日期。

