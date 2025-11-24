選舉倒數兩周　民建聯千人造勢

造勢大會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月24日電（記者 盧哲）距離12月7日第八屆香港特區立法會選舉投票日還有兩周時間，全港進入選舉熱潮。民建聯23日下午在中環遮打花園舉行造勢大會，民建聯派出的26位候選人全數到場拉票打氣，逾1500人出席活動。各候選人除介紹政綱外，也都齊齊呼籲選民12月7日踴躍投票，為香港選出優秀代議士。



位於中環的遮打花園當天被各參選人的支持者站滿，多名民建聯會務顧問、支部主席、執委、監委及同鄉社團領袖亦出席活動。



本次選舉民建聯共派出13人參與地區直選，5人參選功能界別，8人參選選委界。造勢大會上，民建聯26名候選人以參選區域、類別分為不同小組，輪流上台發言。候選人的政綱各有側重，包括關注保障本地勞工就業、房屋政策、重推租置計劃、促進經濟、改善醫療、社會人口政策等議題。造勢大會歷時約一個半小時。



本屆立法會選舉，民建聯繼續在全港10個選區派員角逐，其中香港島東、九龍東及新界西南均各派出兩名候選人，包括參選香港島東李清霞、植潔鈴；九龍東顏汶羽、張培剛；新界西南郭芙蓉、盧婉婷；競逐連任的包括香港島西陳學鋒、九龍中李慧琼、九龍西鄭泳舜、新界東北陳克勤、新界西北周浩鼎；首次出選還包括新界東南葉傲冬、新界北姚銘。所有地方選區的選民只須投1票。



功能界別方面，民建聯派出5人角逐，其中2人競逐連任。在選舉委員會界別方面，民建聯派出8名具有不同專業背景的候選人參選，當中6人爭取連任。