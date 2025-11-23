聞泰科技敦促安世荷蘭解決控制權問題

中評社北京11月23日電／據聞泰科技：聞泰科技關於敦促安世荷蘭切實回應溝通解決控制權問題以保障全球供應鏈穩定的聲明。



近日，我方注意到安世荷蘭及其相關方的一系列單方面行為，已對全球半導體產業鏈的穩定構成潛在威脅。為避免局勢進一步升級，維護各方合法權益，我司特此發表聲明如下：



自荷蘭經濟部不當干預以來，本著負責任的態度和維護全球客戶利益的原則，在中國相關政府部門的大力幫助與推動下，我方已主動釋放善意，明確表達了願意與安世荷蘭方面就如何恢復聞泰科技的合法控制權、妥善解決當前爭端進行建設性溝通。我們始終相信，通過坦誠對話解決分歧，是保障公司正常運營和全球芯片供應穩定的切實正確途徑。



然而，令人深感遺憾與不解的是，儘管我方展現出最大誠意，安世荷蘭方面迄今未對我方的溝通提議作出任何實質性回應。



鑒於此，我們要求安世荷蘭能在切實尊重事實和法律的基礎上，就如何恢復聞泰科技的合法控制權與完整股東權利，提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案。



全球半導體產業的穩定關乎行業發展大局。我們再次呼籲各方以理性、負責任的態度行事，共同維護安世半導體的穩定與繁榮，保障全球客戶的供應鏈安全。



聞泰科技股份有限公司



2025年11月23日