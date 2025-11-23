駐日美軍岩國基地毒蜘蛛“疑似外溢”

中評社北京11月23日電／位於日本山口縣的駐日美軍岩國基地近期發現大量外來毒蜘蛛後，基地附近一所學校連日來出現數十只同類毒蜘蛛。岩國市政府提醒學生和家長提高警惕，防止被毒蜘蛛咬傷。



央視新聞報導，岩國市政府說，17日下午，位於該市三笠町的一所中小學一貫制學校發現一只紅背蜘蛛後，緊急向環境部門上報。相關部門人員前往事發學校展開實地調查，18日和19日兩天又發現68只這種毒蜘蛛並予以清除。



目前，尚無學生和教職員工被毒蜘蛛咬傷的報告。教育部門提醒學生和家長加強警惕，並組織教職員工在學校和附近區域巡視。



涉事學校距離駐日美軍岩國基地僅數公里。美軍方面本月早些時候通報的數據顯示，今年7月22日至10月21日，岩國基地累計清除3506只外來物種毒蜘蛛，較去年同期增加約50%，為2006年有相關統計數據以來最高值。



據悉，這些外來毒蜘蛛包括紅背蜘蛛、黑寡婦蜘蛛和褐寡婦蜘蛛等品種。近年來，岩國基地附近區域多次發現這類毒蜘蛛，當地政府要求美軍盡快完全清除，防止毒蜘蛛擴散至基地外。



除毒蜘蛛問題外，岩國基地還被指污染附近水體。岩國市一個市民團體10月發布的調查結果顯示，該基地附近水體中所含全氟和多氟烷基物質超標，恐對附近居民健康造成影響。



全氟和多氟烷基物質難以降解，會在環境和人體中累積，被稱為“永久性化學物”。專家指出，長期大量飲用被這類物質污染的水可能影響生殖健康和兒童生長發育，甚至引發乳腺癌、前列腺癌等疾病。