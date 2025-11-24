快評：“敵國條款”仍在　痛打高市棒喝日本

中評社快評／中國駐日本大使館21日引用《聯合國憲章》“敵國條款”，指出“前敵國再次實施侵略，中法蘇英美有權直接實施軍事行動，無須安理會授權”。日本外務省23日作出回應，企圖混淆視聽。



日本外務省稱，1995年聯合國大會第50／52決議提到，相關規定已“過時”，聯大當年表決時獲壓倒性通過。日本外務省沒講、不敢講的是，聯合國當年該項決議僅具建議性質，並無拘束力，《聯合國憲章》至今仍保留相關條款。



所謂“敵國條款”，是指《聯合國憲章》中賦予反法西斯同盟國為防止二戰“軸心國”死灰復燃而先發制人採取軍事行動的“例外權限”。其中，第53條規定，如戰敗國“重新走上侵略道路”或者出現這樣的可能性威脅，有關地區組織或反法西斯盟國可不經聯合國安理會授權，直接採取軍事行動；第107條確認，對敵國的一切戰時和戰後處置，如軍事占領和戰爭審判，在國際法上完全有效，不受《聯合國憲章》限制。



作為第二次世界大戰戰敗國的德國和日本一直主張從憲章中刪除這些條款。1995年，聯合國大會通過決議，宣布將啟動《聯合國憲章》相關規定的修訂程序；但因過程複雜，截至2025年，“敵國條款”仍然完整保留在《聯合國憲章》的文本之中。



中國駐日本大使館提及《聯合國憲章》中的“敵國條款”，無疑是向日本發出極為嚴厲的法律和歷史警告。“敵國條款”為中國反制日本奠定法理基礎，痛打高市，棒喝日本，中國站在法律和歷史的制高點上。