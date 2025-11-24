第28屆京台人才發展論壇在清華大學舉行

中評社北京11月24日電／11月23日，第28屆京台科技論壇——京台人才發展論壇在清華大學成功舉辦。本屆論壇以“智聯兩岸，青創未來”為主題，匯聚京台兩地專家學者、企業高管、社會團體負責人和青年創業精英等150餘人，聚焦人工智能領域青年人才發展議題展開深度交流，為推動兩地青年人才共同創新、共贏未來建言獻策。



清華大學常務副校長曾嶸，北京市人才工作局副局長、市科委中關村管委會副主任賀泳江出席開幕式並致辭。



曾嶸在致辭中指出，本屆京台人才發展論壇首次在高校舉辦，生動詮釋了教育、科技、人才三者深度融合的時代趨勢，希望能以本次論壇為契機，深化兩地在人工智能等高科技領域的人才合作，讓更多兩地青年在交流中增進瞭解、在合作中實現共贏，攜手為推動科技進步，實現民族復興貢獻智慧和力量。



賀泳江在致辭中表示，京台人才發展論壇是兩地交流合作的重要平台。長期以來，京台兩地的科學家、企業家在科技合作、產業協同等方面積極作為，推動兩地經貿合作不斷深入發展。未來將不斷完善在京台灣人才的服務保障措施，創新推動兩岸青年人才更多地互動合作，通過科技、人才、產業等領域的資源共享、優勢互補，共同繪就京台兩地融合發展美好畫卷。



主旨演講環節，兩地知名專家學者帶來前沿觀點分享。中國科學院院士、清華大學高等研究院楊振寧講座教授王小雲圍繞“密碼技術與人工智能安全”，系統剖析AI時代密碼安全領域面臨的挑戰與機遇，為兩岸相關領域人才培養與技術攻關提供了重要指引。台灣大學土木工程學系教授李鴻源以“以參與式決策與職能提升”為題，立足全球氣候治理的時代背景，以台灣地區水治理為例，闡述參與式決策在氣候應對中的具體應用，為兩岸在綠色科技、生態治理等領域的人才交流和務實合作開拓了思路。



主題演講環節，清華大學集成電路學院院長尹首一、台達中國人資長吳育豪、清華大學國家服務外包人力資源研究院副院長毛居華、納斯達克創新中心亞洲中心CEO陳淑敏分別以“高算力芯片發展路徑探討”、“AI 賦能千行百業：台達電子智能化發展與人才升級”、“人工智能時代人才AI通用能力”、“國際資本市場人工智能產業發展與人才機遇”為題，分享人工智能產業發展與人才培養見解，為兩岸人才協同發展提供了實踐參考。



項目路演環節，來自京台兩地的青年創業者代表分別展示了AI金融新基建、光刻膠技術應用、3D大模型、AI+健康等領域的創新成果，其中多位創業者為HICOOL2025全球創業大賽獲獎者，充分展現了兩地青年人才的創新創業活力。