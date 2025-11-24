同心繪融合新篇　京台社區發展論壇在京舉行

中評社北京11月24日電／2025年11月21日，“京台鄰里・悅動相伴”2025京台社區發展論壇暨兩岸文體嘉年華在回龍觀體育文化中心圓滿舉辦。



創新形式無界限交流，沉浸式體驗深度融合



活動吸引了近600名兩岸基層社區代表共同參與。本次活動跳出傳統論壇模式，以“開門辦活動”為理念，打造“零門檻、全開放、沉浸式”的交流場景。活動覆蓋回龍觀體育文化公園各個區域，通過“逛著看、走著玩”的游園式設計，讓兩岸同胞在自由穿梭中深度交融。活動正式開始前，兩岸群眾自發開展禮品兌換交流。龍澤街道社區居民特意為台灣朋友準備了精心製作的手工禮品，傳遞真摯情誼。



啟動儀式上，京台兩岸文體隊伍聯袂入場，昌平社區的舞獅、空竹表演與台灣社區代表的活力風采相映成趣，共同拉開活動序幕。隨後，與會嘉賓共同鳴響汽笛、噴射彩帶，象徵著兩岸基層交流的全新開啟。



從“兩岸文蘊坊”的非遺體驗到“競躍海峽館”的體育交流，從趣味拼圖到傳統文化互動，豐富多樣的環節讓交流不止於形式。啟動儀式結束後，京台兩岸代表共同參與拼圖活動，一起拼接中國地圖。非遺宋錦製作中，兩岸同胞共繪北京月季與台灣蝴蝶蘭；剪紙體驗裡，長城、台北101大樓等兩岸標誌性建築在指尖呈現；3V3籃球友誼賽、乒乓球雙打、羽毛球交流賽等體育活動，讓汗水見證友誼，賽後的隊服交換環節也成為兩岸青年情誼的生動注腳。



文化為魂情感為核，同心共築精神家園



活動以文化傳承為根基，精心策劃了龍獅傳習、空竹體驗、柔力球教學、踢花毽互動等傳統文化環節，邀請昌平區社區專業團隊現場指導，讓台灣同胞沉浸式感受中華文化的深厚底蘊與獨特魅力。兩岸印象館內，精選的攝影作品生動展現了兩岸的風土人情與交流成果，拓寬了文化共鳴的維度。



“昌景高韵・樂燃雙城”星光音樂會成為整場活動情感升華的高潮。來自北京昌平的本土樂隊——九維兄弟與踴躍上台聯袂獻藝的社區居民一起唱響《月亮代表我的心》等熱歌金曲，台灣同胞們上台演唱了《你尚珍貴》《愛拼才會贏》，這些兩岸耳熟能詳的歌曲引發全場大合唱。還有全民嗨唱、街舞展示、集體唱跳《我們都是一家人》等環節，整個現場都沉浸在熱烈又純粹的歡樂裡，兩岸同胞在旋律與舞步中強化“兩岸一家親”的情感聯結，將交流從互動升華為心靈契合。回天市集上，昌平蘋果、板栗等特色農產品與非遺手作、文旅文創品集中亮相，讓台灣同胞一站式領略昌平的物產豐饒與煙火氣息。