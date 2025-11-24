魯比奧拒絕披露美烏日內瓦會談細節

中評社北京11月24日電／據新華社報導，美國和烏克蘭代表23日在瑞士日內瓦就美方所提結束俄烏衝突28點新計劃舉行的會談於當晚結束。美國國務卿魯比奧表示取得“實質性進展”，但拒絕披露會談細節。



會談在美國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團駐地舉行。當晚18時左右，魯比奧和烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克共同會見記者，均表示會談取得進展。大約兩個半小時後，魯比奧再次會見記者，但烏方代表沒有出現。



魯比奧二次見記者時稱，美國總統特朗普對會談進展滿意，“目前仍懸而未決的事項都不是不可克服的”。



被問及特朗普要求烏方27日接受28點新計劃時，魯比奧對在一個“非常合理的時間框架內”達成協議感到樂觀，但同時暗示27日不一定是最後期限。



魯比奧說，美烏雙方還有一些議題沒有達成一致，其中一些是文字或語言表述上的，一些議題則需要更高層級的決定和磋商，還有一些議題只是需要更多時間來處理。



魯比奧拒絕說明會談具體細節，包括烏方是否準備在領土等關鍵議題上作妥協，美國是否願意向烏克蘭提供類似《北大西洋公約》第五條、即集體防禦義務那樣的安全保障，美國是否會就歐洲方面提出的建議要求俄羅斯作出讓步等。



他還表示，特朗普和烏克蘭總統澤連斯基“可能”不久將舉行會晤。



會談結束後，澤連斯基在社交媒體上發布視頻講話，稱“有跡象顯示特朗普的團隊正在傾聽”烏方意見。他表示，確保旨在結束衝突的各項措施切實有效至關重要，而且一切措施必須可行。