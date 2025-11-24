美股泡沫化嚴重　面臨深度調整

科技股高台跳水拖累下，單是英偉達股價已從歷史高位回落16%之多。（大公報） 中評社香港11月24日電／英偉達交出不俗業績卻未能逆轉近期華爾街股市跌勢，反映投資者逢高沽貨，憂慮美股面臨深度調整。事實上，今年美匯指數累跌近一成，蠶食美國以外投資者的資產收益，就連新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek）也要對衝美元風險。美國金融資產在全球吸引力急速下跌，沽售壓力有增無減。



大公報報導，科技股高台跳水拖累下，近周美國股市出現明顯調整壓力，其中七只科技股巨頭股價平均跌幅逾5%，單是英偉達股價從歷史高位回落16%，累積跌幅有可能擴大至20%，技術走勢由牛轉熊，勢必拖累華爾街股市跌幅逐步擴大。



英偉達走弱 股價累跌16%



當前美股震蕩頻仍，是大調整先兆。標普500指數上周四先升1.9%，收市倒跌1.6%，是典型單日轉向，美股市值一夜之間蒸發2.7萬億美元（折合21萬億港元），殺傷力驚人，重擊投資者信心，看來美股大調整噩夢已到來。其實，人工智能（AI）芯片投資寵兒英偉達，雖然交出一份不俗季度業績，但其應收賬、庫存等卻增加，加上與OpenAI之間交易引起疑慮，成為投資者沽貨借口，季績公布日的股價先升5%，之後倒跌3%，令投資者措手不及，目前英偉達股價回落至178美元，較212美元歷史高位，大跌34美元，市值高位蒸發近7000億美元。英偉達股價“死火”，美股將凶多吉少。



感恩節消費不樂觀 加劇沽壓



此外，美國經濟受到破紀錄的政府停擺與關稅政策同時夾擊，令到原為感恩節購物旺季的消費市場顯得殊不樂觀，第四季經濟轉為負增長的機會不低，美國企業業績將急速轉壞，美股面臨深度調整，跌浪才剛剛開始，遠未結束。

