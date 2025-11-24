哈馬斯與埃及官員討論加沙停火進展

中評社北京11月24日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）23日發表聲明說，哈馬斯領導層代表團當天在埃及首都開羅與埃方代表團舉行會談，討論加沙地帶局勢、停火進展以及停火第二階段安排等內容。



聲明說，哈馬斯代表團由哈馬斯協商會議主席穆罕默德·達爾維什率領，哈立德·邁沙阿勒、哈利勒·哈亞等多名哈馬斯高級成員參加。埃方代表團由埃及情報總局局長哈桑·拉沙德率領。



哈馬斯代表團重申哈馬斯承諾履行加沙停火第一階段協議，強調必須阻止以色列持續違反協議。哈馬斯主張，停火斡旋方應主導建立一個明確且具體的機制，允許向斡旋方通報任何違反行為，以便斡旋方採取必要舉措立即阻止，並防止單方面行動造成局勢升級、破壞協議。



加沙停火第一階段協議10月10日生效以來，以色列多次以哈馬斯違反停火協議為由發動襲擊，哈馬斯則否認違反停火協議。以色列11月22日再次對加沙地帶多地發動空襲，造成上百人死傷。哈馬斯予以譴責，並稱以色列“有計劃”地違反停火協議。



聲明還說，哈馬斯代表團同埃方討論了通過斡旋方及相關方盡快解決哈馬斯拉法餘部相關問題。哈馬斯表示，已經與這些留在加沙地帶南部拉法市地道中的武裝人員失去了聯繫。



據埃及媒體先前報導，埃及提議，哈馬斯在拉法的剩餘武裝人員向埃方繳械、告知地道具體位置以便拆毀，作為交換，以色列允許他們安全離開。但以色列拒絕放行。以軍稱，17名巴勒斯坦武裝人員21日從拉法市東部以方控制區的一處地道中現身，試圖逃到巴方控制區。以軍發動空襲和抓捕行動，先後打死11人、抓獲6人。