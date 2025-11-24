這是11月19日在南非約翰內斯堡市政中心外拍攝的二十國集團領導人峰會海報。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據新華社報導，二十國集團南非峰會：領導人宣言（摘譯）



序言



我們，2025年11月22日至23日相聚於南非約翰內斯堡的二十國集團領導人，出席南非主席國在非洲大陸舉行的首次歷史性峰會，應對主要全球挑戰，探討促進以團結、平等、可持續為關鍵支撐的包容性增長。



二十國集團領導人峰會首次在非洲舉行。秉持烏班圖精神，我們認識到任何國家都無法在孤立中實現繁榮。烏班圖這一非洲哲學理念，常被解釋為“我們在故我在”，強調個體在更廣泛社群和社會經濟環境下的相互依存關係。我們理解各國在國際社會中的相互依存關係，重申通過多邊合作、宏觀政策協調、全球夥伴關係實現可持續發展與團結，確保不讓任何人掉隊。



我們在此聚首之際，正值地緣政治經濟競爭和動蕩加劇、衝突與戰爭頻發、不平等加劇、全球經濟不確定性與碎片化日益加劇。面對如此嚴峻的政治與社會經濟環境，我們重申對多邊合作的信念，以合力應對共同挑戰。我們心情沉重地注意到世界各地的戰爭和衝突給人類帶來的巨大苦難和負面影響。



我們重申堅定不移地承諾遵循國際法，包括國際人道法、《聯合國憲章》及其和平解決爭端原則，並譴責一切針對平民和基礎設施的襲擊行為。



我們進一步重申，根據《聯合國憲章》，所有國家不得使用威脅或武力尋求獲取領土、侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立。各國應發展友好關係，包括通過不分種族、性別、語言或宗教，增進並激勵對於全體人類的人權及基本自由的尊重。



我們譴責一切形式和表現的恐怖主義。

