COP30應對氣候變化邁入新階段

中評社北京11月24日電／據新華社報導，國際觀察丨COP30凝聚全球共識 應對氣候變化邁入新階段



巴西當地時間22日晚，隨著《聯合國氣候變化框架公約》（以下簡稱《公約》）第三十次締約方大會（COP30）主席多拉戈的木槌落下，現場掌聲雷動，這場吸引全世界目光的大會在延期一天後終於落下帷幕。



這是聯合國氣候變化大會首次在美國聯邦政府缺席的情況下召開。大會達成的系列成果再次證明：《巴黎協定》是全世界絕大多數國家的共識，全球綠色轉型不可逆轉。



凝聚全球氣候治理共識



今年是《巴黎協定》達成十周年。各方對COP30寄予厚望，希望大會成果能為下一個十年的全球氣候治理指明方向。經過長達13天的談判，締約方最終就多個關鍵議題達成共識。



COP30通過了重要政治文件《全球動員 團結協作應對氣候變化挑戰》。這份文件涵蓋減緩和適應氣候變化、氣候融資、國際合作等多項議題。文件重申發達國家締約方應在2025年之前將向發展中國家提供的適應資金較2019年水平增加一倍，並呼籲在2035年前實現增加兩倍，為全球氣候適應行動提供堅實的資金保障。為此，大會決定建立一項為期兩年的氣候資金工作方案，由兩名主席聯合主持，其中一名來自發達國家，另一名來自發展中國家。



此外，本屆大會首次將貿易議題納入成果文件。大會強調，要關注發展中國家的可持續發展。在採取氣候應對措施時，任何國家不得以單邊行動製造不合理的貿易歧視或變相貿易壁壘。



大會成果獲得了多方支持。由39個受氣候威脅最嚴重的國家組成的小島嶼國家聯盟表示，最終的成功雖然並不完美，但取得了必要的進步；44個最不發達國家代表埃文斯·恩傑瓦對成果文件中關於“支持發展中國家適應氣候變化融資在2035年前增加兩倍”的結果表示滿意，感謝會議成果“站在了16億弱勢群體一邊”。

