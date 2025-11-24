黎巴嫩真主黨證實塔巴塔拜死於以軍空襲

中評社北京11月24日電／據新華社報導，黎巴嫩真主黨23日發表聲明，證實該組織高級軍事指揮官阿里·塔巴塔拜當天在以色列“背信棄義”的空襲中身亡。



聲明說，塔巴塔拜是真主黨“傑出”的指揮官，自真主黨成立初期便參與其軍事活動，在對以鬥爭中長期發揮“中心”作用，他的犧牲將進一步堅定真主黨武裝人員的意志，真主黨誓言繼續與以色列對抗。



真主黨還說，另有4名真主黨成員死於這次空襲。



以色列當天空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，擊中一座多層住宅樓。黎巴嫩衛生部說，空襲還造成28人受傷。



黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩發表聲明說，這次空襲再次表明，以方無視國際社會一再要求其停止襲擊黎巴嫩的呼聲，拒絕落實相關國際決議，拒絕各方為遏制局勢升級、恢復黎巴嫩乃至整個地區穩定所作的努力。



奧恩表示，黎方一直遵守停火協議，重申呼籲國際社會切實承擔責任，制止以色列對黎巴嫩及其人民的襲擊，防止局勢進一步惡化，避免造成更多流血事件。



黎以停火協議於2024年11月27日生效。但以色列不僅拒絕從黎南部全面撤軍，還以真主黨試圖重建軍事力量、違反停火協議為由，頻頻發動空襲，並以此向黎政府施壓。近期，以方加強了空襲的頻次和力度。



10月底，奧恩公開表示，為結束以色列對黎南部的占領，黎方做好了與以方談判準備，但以方繼續用襲擊回應談判，缺乏和談誠意。11月3日，奧恩再次呼籲與以色列進行外交談判。6日，真主黨發表公開信，勸誡奧恩等黎政要不要“陷入與以色列談判的陷阱”，稱此類對話對黎主權構成“生存威脅”。