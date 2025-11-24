美要對委動手？多家航司停飛委內瑞拉

9月23日，在委內瑞拉首都加拉加斯，參加遊行的裝甲車輛列隊行進。當天，加拉加斯舉行大規模遊行，呼籲保衛委內瑞拉主權與和平，反對美國在加勒比海域的軍事威脅。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據新華社報導，路透社22日援引數名匿名美國官員的話報導，美國已準備好於近日對委內瑞拉發起“下一階段行動”，目標選項包括推翻委總統馬杜羅領導的政府。由於美方已提前就“飛越委內瑞拉領空”的安全風險發出警告，多家國際航空公司宣布暫時停飛涉委航班。



被曝可能動手



路透社22日援引兩名不願公開姓名的美國政府官員的話報導，作為“下一階段行動”的前奏，美國可能先對委採取“秘密行動”，不排除“推翻馬杜羅政權”。美國政府還計劃於24日以涉嫌參與向美國輸出毒品為由，將委內瑞拉販毒集團“太陽集團”列為“外國恐怖組織”。



眼下，尚不清楚美方計劃對委發起“下一階段行動”的確切時間和範圍，以及行動是否得到美國總統特朗普最後“拍板”。



美國政府指稱馬杜羅領導“太陽集團”，後者否認這一說法並指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，在拉美強化軍事擴張。馬杜羅本周早些時候表示，願意同美方“面對面”對話。



多家外媒認為，將“太陽集團”列為“外國恐怖組織”，或預示美方將對委政府展開軍事行動。美國國防部長赫格塞思此前表示，若將“太陽集團”列為“外國恐怖組織”，將為美方“提供大量新的選項”。特朗普表示，依據這一認定，美國可對委境內關聯馬杜羅的資產和基礎設施實施打擊。



委如何應對



路透社報導，委內瑞拉政府正在研究應對美國潛在“入侵”行動的戰略方案，包括馬杜羅在電視講話中多次提及的“游擊戰”。

