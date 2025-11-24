港大研發“濕氣發電”　環保能源新選擇

港大團隊研發新型“濕氣驅動發電機”，研究成果已發表於國際知名期刊。（大公報） 中評社香港11月24日電／近年人工智能和智能設備愈趨普及，市場對穩定電力的需求激增，雖然太陽能、風能等可再生能源表現出色，但其運作始終受環境條件限制。香港大學（港大）工程學院機械工程系申東明教授領導的團隊，成功研發新型的“濕氣驅動發電機”，只需利用空氣中的水分就能產生電力，為環保發電帶來嶄新選項。



大公報報導，現時的濕氣發電技術，透過特殊凝膠中的帶電粒子（離子）流動來產生電力，但現有設備存在明顯局限：持續供電時間短（少於16小時）、內部電阻過高，且僅能於高濕度環境中有效運作。



直接為小型電子設備供電



申教授團隊研發的“濕氣驅動發電機”，可克服上述障礙。團隊以“鹽濃度梯度陽離子水凝膠”為核心，確保裝置即使在相對濕度較低的情況下，也能降低能量損失，並提高輸出功率。



團隊所開發的鹽濃度梯度陽離子水凝膠，是由陽離子聚合物、增塑劑和鹽的凝膠化反應合成的。兩步驟加熱過程，在凝膠化過程中誘導鹽的分離與流動，從而在水凝膠內部形成濃度梯度。根據2023年全球相對濕度圖，工程梯度在各種相對濕度條件下，發揮關鍵作用，可覆蓋地球97%的面積，從而實現出色的電力性能。

