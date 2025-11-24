諶貽琴出席中外婦女交流活動

中評社北京11月24日電／據人民日報報導，2025年家庭主題中外婦女交流暨粵港澳大灣區婦女融合協同發展活動22日在廣東佛山開幕。國務委員、全國婦聯主席諶貽琴出席開幕式並致辭。她強調，要認真貫徹習近平主席關於家庭工作的重要論述，始終把幸福美滿家庭建設融入國家富強、民族復興偉業，推動全球婦女事業和家庭工作不斷取得新進步。



諶貽琴指出，要認真落實中共二十屆四中全會精神，推動完善支持家庭發展政策，幫助每個家庭提升發展能力，以小家庭的和睦共建大社會的和諧，在推進中國式現代化進程中築牢“家”的根基。認真落實習近平主席對粵港澳大灣區的重要指示精神，在“一國兩制”事業發展中更好發揮婦女作用，在建設美好家園中更好展現婦女風采，為推進大灣區協同發展凝聚“家”的力量。



諶貽琴強調，要貫徹落實全球婦女峰會精神，與各國婦女深入開展交流互鑒，大力弘揚愛國愛家、相親相愛、向上向善、共建共享的中國家庭文明新風尚，為加速婦女全面發展新進程貢獻中國“家”的智慧。



此次活動主題為“共建幸福家園 共創美好未來”。香港、澳門各界婦女代表，外國駐華使節、國際組織駐華代表，發展中國家人工智能促進女性發展研討班學員及相關國家友好人士等中外嘉賓約300人參加活動。