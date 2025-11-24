中國和南非發布《支持非洲現代化合作倡議》

中評社北京11月24日電／據新華社報導，為落實習近平主席和拉馬福薩總統在2024年9月中非合作論壇北京峰會期間達成的重要共識，中國和南非政府23日在二十國集團領導人第二十次峰會期間聯合發布《支持非洲現代化合作倡議》，旨在支持非洲國家自主探索符合本國國情的現代化道路，實現可持續發展。



雙方支持落實非盟《2063年議程：我們希望的非洲》及其七個核心願景和非洲大陸自由貿易區建設。雙方歡迎中國式現代化為包括非洲在內全球南方現代化提供新的選擇，讚賞中非合作論壇成立25年來為非洲現代化事業作出重要貢獻，高度評價中國宣布對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措。



中國和南非政府呼籲國際社會加快改革國際金融體系，加大對非洲國家技術援助力度，加強綠色基建和綠色礦產國際合作，保障非洲糧食和醫療安全，推動鄉村發展和產業升級，擴大人文交流，支持非洲國家實現“六個現代化”，即公正合理的現代化、開放共贏的現代化、人民至上的現代化、多元包容的現代化、生態友好的現代化以及和平安全的現代化。



中國外交部副部長苗得雨和南非副外長莫拉卡，以及聯合國貿發會議秘書長格林斯潘、印度尼西亞經濟統籌部長艾爾朗加出席倡議發布儀式。