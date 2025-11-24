江蘇道路救助基金暢通“生命通道”

中評社北京11月24日電／據人民日報報導，“搶救要十幾萬元，我家條件不好，現在拿不出錢，怎麼辦？”2024年，江蘇泗陽老人葛以兵遭遇車禍後被送到醫院搶救，兒子葛超在手術室外等待，心急如焚。



“別擔心，我們會全力搶救！”醫生告訴葛超，交通事故救治傷者有道路交通事故社會救助基金提供保障。



2011年，江蘇省政府設立江蘇省道路交通事故社會救助基金，採用“省級統籌、統一政策、分工負責、專業運營”的管理模式，由江蘇省財政廳牽頭，聯合省級公安、衛健等有關部門，委托紫金財產保險股份有限公司負責救助基金日常運營。在實踐中探索形成“江蘇路救”模式，並推廣到內蒙古、湖北、湖南、廣西、海南等省份。截至目前，救助基金已救助超20萬人次，救助總金額超70億元。



“您放心，我們墊付搶救費用。”審核完事故資料，救助基金宿遷救助站專員桂禮兵趕去醫院，一番話讓葛超吃下“定心丸”。



2022年1月，《道路交通事故社會救助基金管理辦法》正式實施，明確了救助基金“扶危救急、公開透明、便捷高效”的原則。扶危救急，貴在快。“傷者家屬無心處理各類事情，需要‘政策找人’。”桂禮兵介紹，交警在事故發生後第一時間通知當地救助站，救助站專員協調醫院開通搶救綠色通道。葛以兵搶救成功後，桂禮兵指導葛超用手機小程序申請墊付，半小時後，葛超就收到申請成功通知。



目前救助基金已實現墊付審核、支付的全流程線上化，審核時效縮短至1個工作日以內，平均支付時間只要45分鐘。



“我父親進行了6次手術，醫療費用將近36萬元，基金墊付了18萬餘元。我們還領到了2.65萬元的一次性困難救助資金，幫了大忙！”葛超說。



救助基金墊付費用後，誰來償還、如何償還、有哪些流程？



“墊付只是救助的起點。”紫金保險道路救助基金服務中心總經理王彬說。過去，因肇事逃逸、車輛未投保，或責任方無力償還等原因，墊付費用有時“難以追回、反復拉扯”，不利於救助基金可持續發展。