日本民眾擔憂進入“無熊貓時代”

東京上野動物園的旅日大熊貓龍鳳胎“曉曉”與“蕾蕾”。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月24日電／據大公網報導，最後兩只旅日大熊貓“曉曉”與“蕾蕾”預計將於2026年2月返還中國。日本首相高市早苗的涉台錯誤言論令中日關係急劇降溫，一向喜愛大熊貓的日本民眾，擔憂日本國內將不再有大熊貓。



大熊貓龍鳳胎“曉曉”與“蕾蕾”於2021年6月出生於東京上野動物園，是旅日大熊貓“力力”與“真真”的孩子，是日本極具人氣的熊貓明星。已屆高齡的“力力”與“真真”於2024年提前回國，和歌山縣“冒險世界”的4只大熊貓也於今年6月回國，“曉曉”與“蕾蕾”目前是最後兩只旅日大熊貓。



周末的上野動物園遊客眾多，大熊貓館尤其熱鬧。從京都府龜岡市來看大熊貓的公司職員土屋康行表示：“光是看著就讓人治癒的熊貓是特別的存在。希望熊貓能留在上野。”他5歲的長女葵抱著大熊貓玩偶說：“要是可愛的大熊貓不在了，會很難過。”



大熊貓在日本的人氣經久不衰，也帶動了“熊貓經濟”蓬勃發展。有日本學者推算，上野動物園的旅日大熊貓“香香”出生到回國，不到6年的時間里產生的經濟效益超過600億日圓。“曉曉”和“蕾蕾”每年產生的經濟收益也超過300億日圓。日本的大熊貓粉絲也紛紛前往中國看熊貓。社團“日中友好協會”（東京）事務局長橫見幸憲表示，中日交流活動正漸趨中斷令人擔憂，而“熊貓是中日的和平使者”。