中國經濟論壇展望“十五五”中國經濟

第二十屆中國經濟論壇主論壇現場，參會人員在聽會。（圖源：人民日報） 中評社北京11月24日電／據人民日報報導，11月18日，在全黨全國深入學習宣傳貫徹黨的二十屆四中全會精神之際，由《中國經濟周刊》雜誌社主辦的第二十屆中國經濟論壇在廣東省廣州市南沙經濟技術開發區舉行，本屆論壇主題為“中國式現代化與‘十五五’中國經濟展望”。全國人大常委會副委員長彭清華出席論壇並致辭。



會上，中央和國家機關有關部門負責同志、地方政府主管部門代表、企業負責人和專家學者代表等齊聚一堂，為乘勢而上、接續推進中國式現代化建設共謀大計、共商良策。



“十五五”時期必須牢牢把握推動高質量發展這個“主題”和“首要任務”



高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。論壇上，推動“十五五”時期高質量發展成為與會嘉賓熱議的話題。



彭清華表示，習近平總書記近日在廣東考察時強調“廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區”，勉勵廣東“以全面深化改革開放推動高質量發展”，充分體現了黨中央進一步全面深化改革開放的堅定決心和對廣東的殷切期望。“十五五”時期必須牢牢把握推動高質量發展這個“主題”和“首要任務”，堅持以高水平科技自立自強為核心驅動，以構建新發展格局為戰略基點，以人民幸福安康為最終目的，以經濟社會發展全面綠色轉型為重要著力點，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。



廣東省委副書記、省長孟凡利表示，當前，廣東正深入學習貫徹習近平總書記考察廣東重要講話重要指示精神，全力增創新優勢、實現新突破。廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區。作為經濟大省和發達地區，廣東謀劃“十五五”時期發展要有高站位、大格局。高站位即要把廣東的發展放在以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業的歷史進程中來看。大格局即要有全局觀念，要站在全國統一大市場的角度來思考、來謀劃發展好自己，為全國作更大貢獻。



人民日報社總編輯陳建文表示，“十四五”時期，我國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。我國經濟社會發展取得新的開創性進展、突破性變革、歷史性成就，根本在於以習近平同志為核心的黨中央掌舵領航，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。要更加深入學習領會習近平經濟思想的內涵精髓和實踐要求，深刻認識習近平經濟思想是新時代做好經濟工作的行動指南，是推動中國經濟乘風破浪、奮勇前行的信心所在、力量所在。