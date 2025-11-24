前首相石破茂再批高市謬論

日本前首相石破茂。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月24日電／據大公網報導，日本首相高市早苗的涉台言論，引發了多方抗議與批評。日本前首相石破茂23日再次對高市的錯誤言論表達不滿，表示在牽涉到外交的問題上，不能過一時嘴癮。



石破茂說，中日之間的關係非常“微妙”，希望高市政權能注意這一點。他還說，“你說完自己想說的，過了一時嘴癮，但在牽涉到外交的問題上，你不能這麼做。不能在發言時只想著自己的支持率。”石破茂此前也曾批評高市早苗的涉台錯誤言論。他13日在一檔電台節目上表示，在台灣問題上，歷屆日本政府一直在避免發表類似“如果出現某種情況就會怎麼做”的言論。



日本社會民主黨首福島瑞穗22日在社交媒體上發文，強烈抗議高市早苗關於“存立危機事態”的錯誤發言。福島瑞穗稱，高市早苗相關言論是重大問題，既違憲又違法，甚至遠遠超越了迄今為止日本政府的立場。



高市早苗的言論也引發日本民眾強烈不滿。在高市早苗的社交媒體X賬號下，其近期發布的帖文引發大量日本網友強烈批評。有網友在帖文底下評論“如今‘嚴峻的經濟狀況’不正是首相一手造成的嗎？”“日圓貶值將讓中小企業和民眾再次飽受物價上漲之苦”“高市下台”等表達對高市早苗近期言論的不滿。



從外交、經濟到社會民生政策，日本民眾對高市的不滿與不信任已愈演愈烈，要求其撤回涉台錯誤言論、辭去首相職務的呼聲不斷高漲。