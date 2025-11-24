高市早苗G20遲到一小時　被轟外交失儀

數百名日本民眾21日晚在東京首相官邸前抗議高市早苗的軍國主義言論。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據大公網報導，11月22日，日本首相高市早苗首次出席二十國集團（G20）領導人南非峰會，但她在峰會開始約一小時後才抵達會場姗姗來遲，當時峰會會場門口已空無一人。21日晚，高市早苗在社交平台發文稱，自己在G20峰會前，花了很長時間挑選“不會讓人發笑的服裝”，卻引發輿論不滿，認為她不懂外交禮數。



彭博電視所拍到的視頻顯示，22日G20峰會第一天，在南非總統拉馬福薩迎接各國領導人入場的拍照環節，並未看到高市早苗的身影，峰會會議開始時，座位是空著的。高市在峰會開始約一小時後才姗姗來遲。視頻可見，高市早苗抵達會場時，門口已空無一人。當高市早苗進入會場時，其他與會各國領導人均在聆聽發言。入座前，她與印尼副總統吉布蘭.拉卡布明.拉卡快速握手致意。



據悉，當時德國總理默茨和印度總理莫迪已先後發言，高市勉強趕及在日本的輪次發言。因為遲到，高市未能趕上與拉馬福薩合照，只能改與非洲聯盟輪任主席、安哥拉總統洛倫索握手拍照。



日網友：“請回國後立即辭職”



這是高市早苗出任日本首相以來，第一次出席G20峰會。在這樣重大的外交場合，高市居然遲到，雖然日本當局解釋是因為行程安排的原因，但還是引起外界的質疑和不滿，尤其是她聲稱為了出席G20峰會而在穿搭上大費周章的帖文，更引發網友的怒火。



21日下午，高市搭乘政府專機從羽田機場出發前往南非期間，她在自己的X賬號上發表了一篇長文，其中提到“我為挑選衣服真是費了不少心思”。高市提到，參政黨幹事長安藤裕在14日參議院預算委員會上呼籲，在與外國領導人對話時，應穿著由日本頂級面料和最優秀工匠製作的服裝，“如果穿廉價的衣服，會被人瞧不起。”



高市認為安藤的說法“很有道理”，並透露“我花了幾個小時，努力挑選既不顯得廉價，又不會讓人瞧不起的衣服”，“為了能在外交談判中占據上風，我覺得還是得咬牙買些好衣服”。



有網友評論：“日本歷史上從未有過首相明顯在G20峰會遲到的先例，高市早苗是第一個。上任僅一個月，她就給日本國內外帶來了無盡的災難。請回國後立即辭職，真是夠了！”

