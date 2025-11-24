感悟“十五五”規劃建議里的民生溫度

中評社北京11月24日電／據人民日報報導，黨的二十屆四中全會審議通過的“十五五”規劃建議，在指導思想中突出強調“全體人民共同富裕邁出堅實步伐”。



“這是指導‘十五五’時期經濟社會發展的一個總體性要求。”習近平總書記在作規劃建議說明時強調。



堅持以人民為中心的發展思想，加大保障和改善民生力度，發展成果將更多更公平惠及全體人民，百姓幸福生活的底色將更加鮮亮。



把造福人民作為根本價值取向



中國式現代化，民生為大。



習近平總書記深刻指出：“我們要堅守人民至上理念，突出現代化方向的人民性”“讓現代化更好回應人民各方面訴求和多層次需要”。



縱觀每一個五年規劃（計劃），把我國建設成為社會主義現代化國家的主題一以貫之，為人民謀幸福的初心始終如一。



我國已建成全球規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衛生體系，“十四五”時期，每年城鎮新增就業1200萬人以上，人均預期壽命達到79歲，全國跨省異地就醫直接結算惠及5.6億人次……堅持在發展中保障和改善民生，“兩大奇跡”書寫在物阜民豐、萬家燈火中。



保障和改善民生沒有終點，衹有連續不斷的新起點。“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。當人民對美好生活的向往總體上已經從“有沒有”轉向“好不好”，如何積極回應人民對美好生活的新期盼，習近平總書記念茲在茲、深謀遠慮——