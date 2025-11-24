Meta被控隱瞞社媒危害心理健康證據

一名兒童在手機上登錄Facebook賬號。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月24日電／據大公網報導，美國一家法院22日公布全美各地學區起訴社交平台案的新文件，揭露Facebook和Instagram母公司Meta在發現其產品會損害用戶心理健康後隱瞞證據，並叫停相關研究。Meta內部通訊紀錄還顯示，該公司高級員工將Instagram與毒品相提並論。Meta發言人回應稱，這些內容“斷章取義”，試圖誤導公眾。



新文件顯示，Meta於2020年與市場調查公司尼爾森合作開展“水星計劃”，評估停用Facebook和Instagram的影響。結果顯示，停用Facebook一周的用戶抑鬱、焦慮、孤獨感等負面情緒減少。Meta並未公布這些發現或開展進一步研究，而是叫停了後續工作。Meta此前就被曝光故意讓未成年人對其社交平台上癮，新文件顯示，一名高級員工直接將Instagram形容為“毒品”。另一名員工回應說：“我們都是毒販。”



Meta還被指控對兒童保護不到位，為删除疑似性交易者的賬號設置了非常高的門檻。據報導，Meta創辦人朱克伯格曾在2021年的一則短訊中寫道，兒童安全並非他的主要關注點。



美國各地學區在這宗訴訟中指控Meta、谷歌等多家公司故意向用戶、家長和教師隱瞞其內部已知的產品風險。本案將於明年1月26日在加州開庭。