中國大飛機首次亮相杜拜航展

中評社北京11月24日電／據人民網報導，11月17日至21日，2025杜拜航展在阿聯酋杜拜舉行。杜拜航展是全球最大航展之一，每兩年舉辦一次。本次航展以“未來已來”為主題，集中展示全球航空航天業在可持續發展、人工智能、太空探索、智能交通等領域的前沿成果。來自40餘個國家和地區的1500多家航空航天及軍工企業參展，200多架各式飛機亮相展會。中國商用飛機有限責任公司和中國南方航空公司各攜一架C919飛機參展，受到廣泛關注。此外，還有近百家中國內地航空相關企業展示了無人機、電動垂直起降飛行器、飛機發動機等產品，展現了中國製造的創新活力。



為航空市場提供新選擇



“這是中國製造的C919首次亮相杜拜航展”，隨著現場解說員的介紹，國產大飛機C919在航展飛行展示區進行低空通場，劃出優美弧線，航空愛好者紛紛用專業設備記錄其起飛、飛行、降落的全過程。航展期間，幾乎每天下午的特定時段，中國商飛公司的C919會如期進行空中展示。



在靜態展示區，中國南方航空公司的C919客機與中國商飛的C909公務機共同亮相，成為航展熱門打卡點。走進C919駕駛艙與客艙，先進的設計理念、嶄新的內飾布局和舒適的乘坐環境，給參觀者留下深刻印象。科威特航空工程師艾哈邁德仔細察看機身細節後表示：“作為工程師，我格外關注飛機設施與零部件質量，這款單通道飛機的建造水平達到了很高標準。”據不完全統計，航展期間，南航C919客機日均接待登機參觀者超1500人次。



南航集團戰略規劃投資部副總經理倪凱在接受採訪時表示，南航在C919交付準備與實際運行中積累了寶貴經驗，隨著中國商飛持續優化機型、提升全生命周期管理能力，C919在經濟性、可靠性及服務保障體系等方面將具備更強國際競爭力。



近年來，中東地區加快航空業發展，民航機隊規模持續擴張。數據顯示，僅海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）成員國航空公司已訂購客機1525架，全部交付後機隊規模將實現翻倍。杜拜一家咨詢公司的負責人加裡·杜根表示，包括阿聯酋在內的地區國家正加快經濟多元化進程，推動旅遊業發展、打造地區物流中心，民航業已成為重要支撐。當地航空業人士普遍認為，中國國產大飛機將為中東地區航空運輸業發展注入新動能。

