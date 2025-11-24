特朗普發出最後通牒，烏克蘭面臨艱難選擇

11月23日，在瑞士日內瓦美國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團駐地，美國國務卿魯比奧（右）在記者會上發言。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據人民網報導，美國和烏克蘭代表23日在瑞士日內瓦就美國總統特朗普提出的結束俄烏衝突“28點計劃”舉行會談。針對這一“新和平計劃”，特朗普聲稱，澤連斯基“將不得不喜歡”並批准新計劃，否則“他們就繼續打”。他還下最後通牒要求烏在本月27日前接受該計劃。對此，澤連斯基與歐盟多國舉行緊急協商，稱將對特朗普的計劃提出“替代方案”。與此同時，俄羅斯總統普京表態稱，這一計劃或可作為俄烏“最終和平解決方案的基礎”。儘管許多歐洲媒體將這一方案稱作“美國制訂的烏克蘭投降計劃”，但歐盟及法、德、英等國領導人22日發表聯合聲明，一方面對“美國的努力”表示歡迎，另一方面又稱計劃“需進一步完善”。有分析認為，美烏俄歐未來圍繞如何結束俄烏衝突的博弈可能會更加激烈。



特朗普：“他必須接受”



據《烏克蘭真理報》23日報導，澤連斯基22日已簽署命令，由總統辦公室主任葉爾馬克率領代表團赴瑞士日內瓦與美方就特朗普提出的“和平計劃”啟動磋商。代表團成員還包括烏國家安全與國防委員會秘書、烏軍總參謀長等。



法新社稱，參加磋商的美方代表是美國國務卿魯比奧、美國中東問題特使威特科夫。此外，歐盟、英、法、德等歐洲國家高級官員也參加此次會談。英國首相斯塔默22日強調任何解決方案都應該為烏“提供堅實安全保障”。



讓烏克蘭和歐洲稍感欣慰的是，特朗普緩和了他此前要求烏立即批准“28點計劃”的語氣。據《華爾街日報》報導，由於烏克蘭、歐洲多國甚至美國一些共和黨議員都指責該計劃“過於偏袒莫斯科”，特朗普22日在白宮被問及該計劃的條款是否已沒有商量餘地時表示：“不，這不是我的最終方案。”他沒有具體說明可能調整哪些內容，但他強調，“無論如何，我們希望達成和平，這早就該實現了。”



此前一天，特朗普接受福克斯新聞採訪時還強硬表示，27日是基輔接受該計劃的合適截止日期。他稱，考慮到冬季臨近且需要結束流血衝突，時間十分緊迫，澤連斯基必須批准該計劃。“他必須接受，如果不接受，他們就繼續打吧！在某個時刻，他終將不得不接受一些此前不願接受的東西。”

