田中和久：高市執政面臨致命傷持續嚴重風險

中評社北京11月24日電／據人民網報導，上台僅一個月，高市早苗就因在國會明確提及“台灣有事”可能構成“存亡危機事態”，導致中日關係急劇惡化。這場風波暴露出高市執政的潛在風險，而如今的日本已無力承受與周邊國家關係長期處於緊張狀態。



有人拿日本的民調說事。有日本民調顯示，高市內閣支持率增加了。然而，日本政局運行中，所謂的“民意”向來多變。今夏舉行的參議院選舉，自民黨遭遇慘敗，世人目睹了“民意”對自民黨的強烈不滿，各方普遍將自民黨的敗因歸結為政治資金來源不明和不當使用等“政治資金問題”。8月底到9月初，自民黨內在檢討參議院敗選責任時，對時任黨總裁兼首相的石破茂掀起了一波轟轟烈烈的“倒石破”攻勢。彼時的“民意”卻又出現反對石破茂辭職的輿情反彈。各項民調均顯示石破茂內閣支持率普遍處於低位，但民眾反對其辭職的聲音卻持續高於贊成。這種罕見的背反現象說明，當時“民意”的主流是“對自民黨說不，但石破茂可以暫且留任”。



然而，石破茂在壓力之下向黨內的“倒石破”勢力低頭，並在9月7日宣布決定辭去自民黨總裁職務。直到10月黨內總裁選舉，日本國內政局一直處於高度不確定狀態，“民意”的神經也被各方牽動。最終，高市早苗在多頭競爭格局中顛覆各方預期突圍，此時支持高市早苗的“民意”迅速占據主導地位。筆者當時判斷，無論何人接棒石破茂，新內閣都會以較高的支持率起步。



回顧歷史，日本政治格局發生重大轉折之際，新內閣往往會在誕生初期獲得民意加持。例如，1993年自民黨因自身分裂下台後，細川護熙內閣應運而生，2009年自民黨再次下野後，民主黨組建的鳩山由紀夫內閣，兩者均是帶著頗高的“民意”期待開局。但細川護熙內閣雖然推進了政治改革，卻因根基薄弱僅僅一年就戛然收場。鳩山由紀夫因沖繩普天間美軍基地搬遷問題與美國發生摩擦，不到一年就被迫退場。以上兩例均是迅速失去“民意”的後盾而落敗，日本“民意”的瞬息萬變，可見一斑。



而且，高市內閣的執政根基是脆弱的。當下的自民黨在國會中仍然處於“少數執政”地位，一旦朝野對立惡化，高市政權就可能迅速陷入進退兩難的境地。也因此，坊間才會出現高市早苗欲趁民調高峰，解散眾議院提前大選的猜測。最新動態顯示，高市已明確表示短期內不會解散眾議院，這反映出她對黨內團結和選情的不自信。

