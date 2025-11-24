“中國遊”“中國購”升溫　入境消費展現活力

早前一名伊朗留學生（左）帶著父母在位於上海市南京路步行街的一家禮品店內品嘗特色食品。 資料圖片 中評社香港11月24日電／香港文匯報報導，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》明確提出培育國際消費中心城市、拓展入境消費，當前，這一部署正轉化為實實在在的市場熱度與政策動能。在擴大免簽範圍、優化離境退稅等政策加持下，“中國遊”“中國購”持續升溫，入境消費市場展現出強勁活力與巨大潛力。業內專家向香港文匯報表示，拓展入境消費，關鍵是要補足短板，強化供給以及提升體驗，如優化“軟環境”破解體驗痛點，深化“文旅+消費”場景創新，以及強化政策系統集成。



全國離境退稅商店已超1萬家



政策紅利的釋放直接推動市場回暖。數據顯示，2024年中國入境遊客達13,190萬人次，同比增長60.8%；入境遊客總花費942億美元，同比增長77.8%。對此，來自俄羅斯的遊客巴拉舍娃·安娜深有感觸，“在大興機場辦理離境退稅不到10分鐘就完成了，在王府井買到了融合傳統工藝的文創產品，手機支付覆蓋每一家小店，這樣的體驗太震撼了。”香港文匯報記者瞭解到，北京、上海等國際消費中心城市成為核心樞紐，2024年五座培育城市（指率先開展國際消費中心城市培育建設工作的城市）入境外國人同比增長約1倍，離境退稅銷售額佔全國超七成。商務部的數據顯示，截至2025年8月底，全國範圍內離境退稅商店數量已超過1萬家，是2024年底的3倍。



入境消費的崛起不僅惠及市場，更成為經濟增長的新動力。中國國際經濟交流中心科研信息部副部長劉向東向媒體指出，培育國際消費中心城市，拓展入境消費，將促進中國國內商業、文旅提質升級，有助於提升城市的國際知名度和影響力。同時，從國際經驗看，入境消費能夠拉動中國國內消費和投資需求，為經濟增長注入新動力。權威數據顯示，2024年，中國境外旅客入境消費佔GDP比重約0.5%，而世界主要國家入境消費佔GDP比重在1%到3%之間，入境消費潛力巨大。



重點商圈需提升外卡POS機覆蓋率



經濟領域資深專家、360集團副總裁鄔玉良向香港文匯報表示，中國入境消費市場回暖向好，但與世界主要國家相比仍有巨大潛力，需從三方面精準發力。一是優化“軟環境”破解體驗痛點。針對當前部分商圈外卡受理覆蓋率不足、多語種服務缺失，外幣兌換點和行李寄存等便利設施配套不完善等問題，對標國際標準，在重點商圈、景區全面提升外卡POS機覆蓋率，增設標識清晰的外幣兌換點和智能行李寄存設施，完善多語種導視與服務台，強化從業人員國際化服務技能培訓。

