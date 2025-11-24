中國同中亞深化多領域合作

中評社北京11月24日電／據人民網報導，“中亞國家普遍認為，中國才是最可信賴和依靠的合作夥伴。”在結束對吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦三國的訪問時，中共中央政治局委員、外交部長王毅對媒體如是說。他說，同其他機制相比，中國中亞合作的最大特點是毗鄰而居、手足相親；最大優勢是互有需要、互為補充；最大共識是互利互惠、合作共贏。阿塞拜疆《裡海郵報》分析稱，中方官員對中亞三國的訪問，表明北京對更深層地區夥伴關係的重視。“烏茲日報網”稱，此訪為推動中國同中亞的經濟政治合作提供重要機遇。還有觀點認為，在當今複雜多變的國際形勢下，中國與中亞國家的關係日益緊密，地區間高度政治互信成為抵禦地緣政治風險的 “壓艙石”。



王毅於本月19日至22日訪問吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦，並分別同三國外長舉行戰略對話，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。土耳其阿納多盧通訊社稱，中方與吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦的戰略對話均為首次舉行。



綜合中國外交部網站消息，上述三國均支持加強與中方在安全領域的合作，共同應對恐怖主義、極端主義等威脅，維護地區和平穩定，並堅定維護一個中國原則的國際共識，重申在涉台等問題上堅定支持中方核心利益。中方支持各國自主選擇的發展道路，反對外部勢力干涉內政。



據《環球時報》記者觀察，近年來，中國與中亞國家關係不斷深化，高層交往密切，政治互信不斷增強，務實合作持續推進。中國已成為中亞國家最重要的貿易夥伴和投資來源地之一，雙方合作成果實實在在惠及了各國人民。



中國和吉爾吉斯斯坦兩國外長於19日啟動首次戰略對話，簽署《中吉外交部2026—2027年合作綱要》，有助於進一步強化兩國合作互補性。此外，隨著中吉烏鐵路吉方段全線開工、別迭裡口岸階段性通車、國際道路運輸行車許可證電子化，吉爾吉斯斯坦作為跨歐亞交通樞紐地位將持續提升，中吉雙邊貿易額有望連續兩年再創歷史新高，兩國互補性合作有強大韌性。



據塔吉克斯坦霍瓦爾國家通訊社報導，在友好互信的傳統氛圍中，塔中外長強調了及時落實兩國元首共識的重要性，重申了兩國在互利合作各領域的高水平全面戰略夥伴關係，雙方強調在所有優先領域，特別是數字經濟、電子商務、創新技術、人工智能、綠色經濟等領域擴大和深化全面互利合作。

