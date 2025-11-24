美減息預期重燃　科技股本周多項焦點事件

美股上周五回升。法新社 中評社香港11月24日電／美股3大指數上周五都回升近1%，主要因當地利率期貨顯示，預期聯儲局12月減息機會率重新升回近71%，較對上一日的39%大幅反彈，帶領於美國上市的港股預託證券（ADR）也普遍向上。ADR指數預示，港股今日料可高開約300點，回升至25，500點之上水平。不過，本周美國有多項數據公布，或會左右全球股市走向，包括美國本周公布第三季GDP、經濟狀況褐皮書等。華盛頓亦提出“俄烏和平28點計劃”，或有助加快平息俄烏衝突。此外，美國總統特朗普將在白宮簽署AI新政——“創世紀計劃”，料會影響AI股的投資氣氛。



香港文匯報報導，上周多名聯儲局官員發表“鷹派”言論，導致12月減息的預期大為降溫。但有份在12月議息會議投票的紐約聯儲銀行總裁威廉姆斯發表講話時表示，當局短期內仍有減息空間，帶動市場氣氛改善。威廉姆斯表示，最近公布的美國9月失業率升至4.4%，與疫情前幾年相若，反映就業市場呈放緩勢頭，未見過熱情況；雖然通脹回落的進度暫時停滯，但仍有望在2027年回落至2%水平，同時，未見關稅措施帶來持續性通脹，故他認為美息可進一步寬鬆，以維持當地就業和通脹目標平衡。

