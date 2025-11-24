民調顯示德國民眾對政府滿意度降至新低

這是10月29日在德國柏林拍攝的德國國會大廈。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據新華社報導，德國媒體23日公布的一項最新民意調查結果顯示，德國民眾對政府的滿意度降至新低，僅22%的調查對象對總理默茨領導的聯合政府表示滿意。



該民調由德國《星期日圖片報》委托民調機構新社會問題研究所於本月20日至21日展開。1004名調查對象中，22%的人對聯合政府感到滿意，較本月7日的上一次民調結果下降兩個百分點；67%的人不滿意；11%沒有給出看法。



25%的調查對象認可默茨作為總理的表現，這一支持率同樣較上一次民調結果下滑兩個百分點；64%的調查對象不滿意；11%暫未給出明確看法。



另外，對1208名合格選民的調查結果顯示，政黨支持率較近期民調基本沒有變化：執政聯盟中，基督教民主聯盟和基督教社會聯盟組成的聯盟黨支持率為25%，中左翼的社會民主黨支持率為15%；反對黨方面，極右翼的德國選擇黨支持率為26%。



隨著近幾年德國乃至整個歐洲的排外情緒升高，反移民政黨支持率顯著攀升，德國選擇黨在今年2月舉行的聯邦議院選舉中獲得約20%的選票，僅次於聯盟黨。在今年9月17日的一項民調結果中，選擇黨在德國全國的支持率首次超過聯盟黨。