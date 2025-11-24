11月21日至23日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在廣東深圳、惠州調研。這是11月21日，王滬寧到深圳市政協機關調研，並看望在深圳市的全國政協委員和政協機關幹部。（圖源：新華社） 中評社北京11月24日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧21日至23日在廣東深圳、惠州調研。他表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十屆四中全會精神和習近平總書記在廣東考察時的重要講話精神，聚焦黨和國家中心任務做好黨的統戰工作和人民政協工作，為確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。



王滬寧在聽取前海深港現代服務業合作區介紹後表示，建設前海深港現代服務業合作區是推進全面深化改革開放的重大舉措，要探索更多可復制可推廣的經驗，為推進粵港澳大灣區建設發揮更大作用。在參觀東江縱隊紀念館時他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，要弘揚偉大抗戰精神，講好抗戰故事，引導廣大群眾特別是青少年傳承紅色基因、賡續紅色血脈，堅定聽黨話、跟黨走。在調研民營企業服務高水平科技自立自強、推動高質量發展情況時他表示，要認真落實促進民營經濟發展的政策措施，引導民營企業堅定不移走高質量發展之路。在調研台資企業生產經營和台胞生產生活情況時他表示，要加強兩岸經濟文化交流合作，助力台資企業更好融入新發展格局。在調研博羅縣郭前村鄉村振興情況時他表示，要因地制宜發展鄉村特色產業，做好農文旅融合發展文章。在調研羅浮山宗教文化歷史和宗教事務管理情況時他表示，要貫徹黨的宗教工作基本方針，提高宗教事務治理法治化水平。



王滬寧還到深圳市政協機關、惠州市惠城區政協機關調研，看望在深圳市、惠州市的全國政協委員和政協機關幹部。他表示，人民政協要把深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神作為重大政治任務，聚焦黨中央部署的重大戰略、重大任務、重大舉措，深入調查研究，積極協商議政，以高質量議政建言服務黨和國家中心工作。



黃坤明、王東峰一同調研。