“供銷農場”譜寫供銷合作社深化改革新篇章

中評社北京11月24日電／據人民日報報導，福建長汀縣河田鎮，“供銷農場”稻田傳來好消息——經測定，智慧農業系統指導生產的成熟田塊和完全成熟田塊，畝產分別為549.3公斤、647.9公斤，遠高於常規種植成熟田塊畝產。



浙江麗水市縉雲縣，全省供銷合作社29個團隊開展特產推薦活動。團隊成員走進當地茭白種植基地、麻鴨保種場開展直播，直播新業態讓優質農產品賣得更好。



…………



習近平總書記指出：“供銷合作社要認真踐行新發展理念，扎根農業農村，聚焦主責主業，深化綜合改革，強化機制創新，持續打造服務農民生產生活和促進現代農業發展的綜合平台，當好黨和政府密切聯繫農民群眾的橋梁紐帶，奮力譜寫供銷合作事業高質量發展新篇章，為推進鄉村全面振興、加快建設農業強國作出更大貢獻。”



向“新”而行，求“質”攀高。全國供銷合作社系統深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，持續深化綜合改革，不斷拓展服務領域、創新服務機制、提升服務能力，在廣袤田野上書寫著一份份沉甸甸的“為農答卷”。



築牢糧食安全根基



“以前買農資要跑幾公裡，現在村頭供銷網點就能隨用隨買，還能送貨上門。”說起供銷合作社的農資服務，四川廣元市劍閣縣樵店鄉農民張明連連稱讚。



重慶大足區國梁鎮三鳳村的坡頂，曾因坡陡路遠、勞動力外流而撂荒。“現在不一樣了，土地交給供銷合作社代耕代種，我們還能拿分紅，省心又增收！”村民韋大高說。



加強農資經營網絡體系建設、健全農資保供穩價工作機制、深入實施“綠色農資”升級行動……從海南三亞熱帶作物區到黑龍江北大荒萬頃良田，從新疆棉田到雲南梯田，供銷合作社農資經營網絡持續健全完善。